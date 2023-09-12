Папський посланник щодо миру в Україні поїхав до Китаю

За даними видання, завтра кардинал, швидше за все, зустрінеться з "вищими інституційними лідерами", включаючи прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна.

Перед поїздкою дипломатія Ватикану консультувалася зі США, НАТО та Італією.

Зуппі вже відвідав Київ та Москву в червні, а наступного місяця вирушив до Вашингтона в рамках зусиль Ватикану щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Позиція Франциска та "мирні" ініціативи

Папа римський Франциск з початку вторгнення в Україну зайняв відверто проросійську позицію та відмовився засудити Москву. Він вихваляє імперіалізм і закликає російську молодь бути гідними спадкоємцями царів, які вели загарбницькі війни проти сусідів.

При цьому Франциск постійно закликає до миру "у країні, що роздирається війною", не кажучи про те, що окупанти повинні покинути територію України.

У травні Зеленський зустрічався з папою римським і заявив, що Україні не потрібні посередники. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.

Після цього папа римський Франциск доручив Маттео Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покінчити з війною в Україні".