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Папский посланник по миру в Украине направился в Китай

Фото: Маттео Зуппи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папский посланник кардинал Маттео Зуппи отправился в Пекин с дипломатической целью помочь положить конец войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, завтра кардинал скорее всего, встретится с "высшими институциональными лидерами", включая премьер-министра Китая Ли Цяна.

Перед поездкой дипломатия Ватикана консультировалась с США, НАТО и Италией.

Зуппи уже посетил Киев и Москву в июне, а в следующем месяце отправился в Вашингтон в рамках усилий Ватикана по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Позиция Франциска и "мирные" инициативы

Папа римский Франциск с начала вторжения в Украину отказался осудить Москву. Он восхваляет империализм и призывает российскую молодежь быть достойными наследниками царей, которые вели захватнические войны против соседей.

При этом Франциск постоянно призывает к миру "в раздираемой войной стране", не говоря о том, что оккупанты должны покинуть территорию Украины.

В мае Зеленский встречался с папой римским и заявил, что Украине не нужны посредники. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого папа римский Франциск поручил Маттео Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине".

 

 

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