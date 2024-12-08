Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни

Для закінчення війни в Україні потрібні гарантії надійного миру без заплющення очей на окупацію. Росію можна зупинити лише силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що війну не можна закінчити "просто папірцем і кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив".

"Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію", - заявив президент.

Зеленський вважає, що російського диктатора Володимира Путіна можна зупинити лише силою лідерів, які можуть стати "лідерами миру".

"Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка та єдність світу", - зазначив він.

За словами Зеленського, саме про мир завдяки силі, кроки та гарантії говорять з усіма партнерами України.