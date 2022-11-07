Папі Римському після скандальних заяв передали частину російської міни з України

Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму в Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Української Греко-Католицької Церкви.
Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із багатостраждальним українським народом та запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях.
"Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, - це ніщо інше, як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю. У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу", - заявив Глава УГКЦ.
Шевчук розповів Папі Римському про служіння УГКЦ в умовах війни, а також поділився особистими свідченнями побаченого під час душпастирських візитів до парафій у Центрі, на Сході та Півдні Україні - найбільш уражених від російської агресії територій. На завершення аудієнції Блаженніший Святослав подарував Папі Римському символічний подарунок - фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.
"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю", - пояснив Шевчук.
Нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.
"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" - ця жорстокість, яка не властива російському народу, можливо... тому що російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду... Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму", - заявив понтифік.
На слова Франциска відреагувала посол України у США Оксана Маркарова. Вона припустила, що Папа Римський, мабуть, "якось розсіяно читав Достоєвського".
Також на заяву понтифіка різко відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він наголосив, що російські солдати є представниками народу РФ.
Нагадаємо, що раніше Папа Римський закликав світ не допустити ядерної війни через події в Україні.
До цього Папа Римський закликав президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського знайти вихід з війни.
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