Папі Римському після скандальних заяв передали частину російської міни з України

Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із багатостраждальним українським народом та запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях.

"Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, - це ніщо інше, як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю. У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу", - заявив Глава УГКЦ.

Шевчук розповів Папі Римському про служіння УГКЦ в умовах війни, а також поділився особистими свідченнями побаченого під час душпастирських візитів до парафій у Центрі, на Сході та Півдні Україні - найбільш уражених від російської агресії територій. На завершення аудієнції Блаженніший Святослав подарував Папі Римському символічний подарунок - фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.

"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю", - пояснив Шевчук.

Нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" - ця жорстокість, яка не властива російському народу, можливо... тому що російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду... Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму", - заявив понтифік.

На слова Франциска відреагувала посол України у США Оксана Маркарова. Вона припустила, що Папа Римський, мабуть, "якось розсіяно читав Достоєвського".

Також на заяву понтифіка різко відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він наголосив, що російські солдати є представниками народу РФ.