Папе Римскому после скандальных заявлений передали часть российской мины из Украины

Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинской Греко-Католической Церкви.
Папа Франциск во время разговора выразил свою близость с многострадальным украинским народом и заверил, что находится рядом с ним в молитве и конкретных действиях.
"Война в Украине явно колониальна и предложения мира, поступающие к нам из России, - это ничто иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью. В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога", - заявил Глава УГКЦ.
Шевчук рассказал Папе Римскому о служении УГКЦ в условиях войны, а также поделился личными свидетельствами увиденного во время пастырских визитов в приходы в Центре, на Востоке и Юге Украины - наиболее пораженных от российской агрессии территорий. В завершение аудиенции Блаженнейший Святослав вручил Папе Римскому символический подарок - фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в Ирпене.
"Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они - видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", - пояснил Шевчук.
Недавно Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу.
"Меня поражает - и потому я употребляю слово "многострадальная" - эта жестокость, не свойственная русскому народу, возможно... потому что российский народ - это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение ... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", - заявил понтифик.
На слова Франциска отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она предположила, что Папа Римский, по-видимому, "когда-то рассеянно читал Достоевского".
Также на заявление понтифика резко отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подчеркнул, что российские солдаты являются представителями народа РФ.
Напомним, что ранее Папа Римский призвал мир не допустить ядерную войну из-за событий в Украине.
До этого Папа Римский призвал президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского найти выход из войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.