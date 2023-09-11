Паперової роботи поменшає. Україна готує цифровізацію обліку у військах, - Зеленський

Україна проводить цифровізацію обліку у військах, щоб звести до мінімуму паперову роботу. Це необхідно для максимально швидкого забезпечення конкретних потреб наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що провів сьогодні, 11 вересня, нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим заступником голови Міноборони Олександром Павлюком та міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим щодо прозорості забезпечення бійців ЗСУ.

"Конкретні потреби наших бойових бригад - вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього весь облік має бути цифровизований. Загалом паперової роботи у військах має стати значно менше", - зазначив Зеленський.

За його словами, не має бути різниці між тим, що подають у звітах чиновники з тим, чого реально потребують українські воїни.

Президент розповів, що Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифрової трансформації допомагає у цьому.

Цифровізація військкоматів

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони розповідали, що в Україні хочуть запустити цифровізацію територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Тепер військкомати обмінюватимуться даними з усіма відомствами, які тримають реєстри.