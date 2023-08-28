"Кіл пекла буде менше". Резніков розповів, коли чекати цифровізації ТЦК і для чого це

Невдовзі в Україні буде запущено цифровізацію Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через обмін інформації з іншими міністерствами, які тримають реєстри.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Буде запущено обмін даними з усіма відомствами, які тримають реєстри, обмін інформації з багатьма міністерствами. Уже підписуються спільні накази з іншими реєстрами, зараз піде обмін даними", - сказав він.

Міністр зазначив, що наразі головним завданням є переведення паперових справ у цифру.

"На жовтень ми відсотків на 90 вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації ТЦК, буде менше черг, тих кіл пекла, які проходять люди", - додав Резніков.

Реформа ТЦК

Зазначимо, що після низки корупційних скандалів, пов'язані з керівництвом військкоматів, в Україні активно заговорили про реформу ТЦК.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

При цьому у роботі ТЦК планують нововведення. Так, вони незабаром матимуть доступ до низки державних реєстрів. Підготовчий процес щодо цього планують завершити до середини осені.

Також нагадаємо, що Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію. Проте одразу ж додав, що "варто навести порядок із військкоматами та ВЛК і тоді говорити про те, як посилювати мобілізацію".

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