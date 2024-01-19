Паперовий чи електронний. Українцям пояснили, який рахунок за комуналку краще обрати

Обравши електронний рахунок споживач має можливість:

отримати електронний рахунок раніше за паперовий;

відразу сплатити його самостійно в Особистому кабінеті, не очікуючи на доставку паперового рахунку-повідомлення до поштової скриньки;

зберігати рахунки на комп’ютері чи в телефоні, щоб завжди мати до них доступ, навіть у разі відсутності інтернету;

обрати зручну електронну платіжну систему для оплати рахунку (у тому числі на сайті ЦКС без комісії з карткою киянина);

роздруковувати самостійно рахунок у разі необхідності.

Для того, щоб завантажити електронний рахунок в Особистому кабінеті, необхідно натиснути на кнопку "Завантажити рахунок". Ця функція доступна відразу після підтвердження відмови від паперового рахунка-повідомлення.

Окрім цього на сайті Центру в розділі "Дистанційне обслуговування" завжди доступна послуга "Замовити дублікат".

"Електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг має таку ж юридичну силу, як і паперовий рахунок-повідомлення, адже електронний формат - це ідентична версія паперового рахунку-повідомлення", - сказано у повідомленні.

Він містить таку ж саму інформацію, зокрема про обсяг споживання, нарахування, перерахунок, відомості про оплату та суму до сплати в розрізі послуг, тарифи, вартість та інформацію про вузли розподільного обліку води і тепла (квартирні лічильники), як і паперовий рахунок-повідомлення.

При цьому, якщо споживач відмовився від паперового рахунка-повідомлення, він завжди може відновити послугу його доставки, як і раніше, до поштової скриньки.

Для цього достатньо звернутися із заявою дистанційно або особисто в сервісний центр та надати документи, що підтверджують особу та право володіння або користування житловим приміщенням.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Природний газ в Україні не здорожчає навіть в опалювальний період.

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