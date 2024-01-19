Бумажный или электронный. Украинцам объяснили, какой счет за коммуналку лучше выбрать

Выбрав электронный счет потребитель имеет возможность:

получить электронный счет раньше бумажного;

сразу оплатить его самостоятельно в Личном кабинете, не ожидая доставку бумажного счета-сообщения в почтовый ящик;

хранить счета на компьютере или в телефоне, чтобы всегда иметь к ним доступ даже в случае отсутствия интернета;

выбрать удобную электронную платежную систему для оплаты счета (в том числе на сайте ЦКС без комиссии с картой киевлянина);

распечатывать самостоятельно счет при необходимости.

Чтобы загрузить электронный счет в Личном кабинете, необходимо нажать на кнопку "Загрузить счет". Эта функция доступна сразу же после подтверждения отказа от бумажного счета-сообщения.

Кроме этого, на сайте Центра в разделе "Дистанционное обслуживание" всегда доступна услуга "Заказать дубликат".

"Электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет такую же юридическую силу, как и бумажный счет-сообщение, ведь электронный формат – это идентичная версия бумажного счета-сообщения", – говорится в сообщении.

Он содержит такую же информацию, в частности об объеме потребления, начислении, перерасчете, сведения об оплате и сумме к оплате в разрезе услуг, тарифах, стоимости и информации о узлах распределительного учета воды и тепла (квартирные счетчики), как и бумажный счет-сообщение .

При этом если потребитель отказался от бумажного счета-сообщения, он всегда может восстановить услугу его доставки по-прежнему в почтовый ящик.

Для этого достаточно обратиться с заявлением дистанционно или лично в сервисный центр и предоставить документы, подтверждающие личность и право владения или использования жилого помещения.

Напомним, чтопоставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

Как известно, в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Природный газ в Украине не удорожает даже в отопительный период.

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