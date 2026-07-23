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Допомога на оздоровлення для військових: хто може отримати виплату і як її оформити

07:21 23.07.2026 Чт
2 хв
Раніше чекали погодження заяв, а тепер - кілька кроків у застосунку
aimg Михайло Михайлюк
Допомога на оздоровлення для військових: хто може отримати виплату і як її оформити Фото: військові мають право на щорічну виплату для оздоровлення (колаж РБК-Україна)
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Військовослужбовці в Україні мають право один раз на рік отримати грошову допомогу для оздоровлення. Розмір виплати становить місячне грошове забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київського міського ТЦК та СП.

Оформити допомогу можна у двох випадках: під час вибуття у щорічну основну відпустку (повну або її другу частину) або без відпустки - на підставі рапорту та наказу командира військової частини.

Раніше для отримання виплати військовим потрібно було подавати паперові заяви та чекати на їх погодження. Наразі подати рапорт можна через застосунок "Армія+", що має спростити та пришвидшити процедуру.

Як оформити виплату на через "Армію+"

Для цього потрібно перейти у розділ "Сервіси", обрати "Рапорти" - "Виплати" - "Грошова допомога для оздоровлення".

Далі військовослужбовець має підтвердити, що не отримував таку виплату цього року, вказати службові дані та додати Армія ID командира для погодження рапорту. Після перевірки інформації документ можна підписати й відправити на розгляд.

Статус рапорту можна відстежувати у розділі "Мої рапорти" в застосунку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що військовослужбовці можуть отримувати додаткові виплати залежно від умов служби, виконання бойових завдань та місця перебування.

Зокрема, окремі категорії військових мають право на додаткову винагороду у розмірі до 10 тисяч гривень. Її нарахування залежить від виконання визначених завдань, участі у заходах із забезпечення оборони України та інших умов, передбачених законодавством.

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