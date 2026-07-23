Пособие на оздоровление для военных: кто может получить выплату и как ее оформить
Военнослужащие в Украине имеют право раз в год получить денежную помощь для оздоровления. Размер выплаты составляет месячное денежное довольствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского городского ТЦК и СП.
Оформить помощь можно в двух случаях: при выбытии в ежегодный основной отпуск (полную или ее вторую часть) или без отпуска - на основании рапорта и приказа командира воинской части.
Раньше для получения выплаты военным нужно было подавать бумажные заявления и ждать их согласования. Подать рапорт можно через приложение "Армия+", которое должно упростить и ускорить процедуру.
Как оформить выплату через "Армию+"
Для этого нужно перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Рапорты" - "Выплаты" - "Денежная помощь для оздоровления".
Затем военнослужащий должен подтвердить, что не получал такую выплату в этом году, указать служебные данные и добавить Армия ID командира для согласования рапорта. После проверки информации, документ можно подписать и отправить на рассмотрение.
Статус рапорта можно отслеживать в разделе "Мои рапорты" в приложении.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что военнослужащие могут получать дополнительные выплаты в зависимости от условий службы, выполнения боевых заданий и места нахождения.
В частности, отдельные категории военных имеют право на дополнительное вознаграждение в размере до 10 тысяч гривен. Ее начисление зависит от выполнения заданий, участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и других условий, предусмотренных законодательством.