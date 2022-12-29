Паперові гривні з 1 січня замінять монетами: яких банкнот це стосується
Національний банк з 1 січня 2023 року розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як відбуватиметься поступова заміна
НБУ спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:
- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшої утилізації.
"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати",- йдеться в повідомленні.
Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.
Нагадаємо, Національний банк України планує спростити готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. Номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 одиниць.