Паперові довідки скасують, а виплати змінять: Рада ухвалила новий закон про права ВПО

Головне: Скасування паперових довідок: Тепер підтвердженням статусу буде електронний витяг із державної бази даних, що значно спростить отримання держпослуг.

Тепер підтвердженням статусу буде електронний витяг із державної бази даних, що значно спростить отримання держпослуг. Права без реєстрації: Переселенці зможуть користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО.

Переселенці зможуть користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО. Грошова допомога по-новому: Вводиться оцінка індивідуальних потреб людини чи родини, від якої залежатиме розмір фінансової підтримки на проживання.

Вводиться оцінка індивідуальних потреб людини чи родини, від якої залежатиме розмір фінансової підтримки на проживання. Нові житлові програми: Замість виключно тимчасового розселення закон впроваджує довгострокові рішення: пільгові кредити, купівлю житла у власність, його викуп державою та субсидовану оренду для переселенців.

Замість виключно тимчасового розселення закон впроваджує довгострокові рішення: пільгові кредити, купівлю житла у власність, його викуп державою та субсидовану оренду для переселенців. Чітка термінологія: У законодавстві вперше детально розмежовано поняття "адаптація", "інтеграція" та "реінтеграція" ВПО.

Вона зазначає, що тепер замість формального статусу більше уваги приділятимуть реальним потребам людини, а також спрощують доступ до послуг і розширюють житлові можливості.

ВПО зможуть користуватися всіма правами незалежно від реєстрації

Однією з головних новацій закону стало закріплення норми, за якою внутрішньо переміщені особи матимуть змогу користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від факту реєстрації як ВПО.

Як пояснила Шуляк, додаткові вимоги щодо реєстрації можуть застосовуватися лише тоді, коли людина претендує на спеціальні пільги чи додаткові державні гарантії, і лише для запобігання можливим зловживанням.

Паперові довідки планують замінити витягом із реєстру

Документ також передбачає відмову від традиційної довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Натомість підтвердженням статусу стане витяг із відповідної державної бази даних. Як очікується, це спростить отримання державних послуг і зменшить залежність від паперових документів.

Допомогу надаватимуть залежно від потреб

Ще одна важлива зміна стосується державної підтримки переселенців.

Закон запроваджує оцінку потреб ВПО, яка визначатиме обсяг додаткових гарантій, зокрема й фінансової допомоги на проживання.

За словами Шуляк, такий підхід дасть змогу перейти від надання допомоги лише за формальним статусом до більш адресної підтримки конкретної людини або сім'ї.

З'являться нові механізми забезпечення житлом

Окремий блок змін присвячений житловим питанням.

Закон врегульовує діяльність місць тимчасового проживання, а також передбачає різні механізми забезпечення ВПО житлом. Серед них - пільгові кредити, придбання житла у власність, його викуп, оренда та інші інструменти.

У парламенті зазначають, що житлове питання залишається одним із найболючіших для переселенців, тому держава має пропонувати не лише тимчасове розміщення, а й довгострокові рішення.

Крім того, закон уточнює низку базових понять, зокрема "адаптація", "інтеграція", "реінтеграція", "покинуте місце проживання" та "місце тимчасового проживання". Це має допомогти розглядати внутрішнє переміщення як тривалий процес, що охоплює евакуацію, адаптацію, інтеграцію та можливе повернення людей додому.