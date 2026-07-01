Паперові довідки скасують, а виплати змінять: Рада ухвалила новий закон про права ВПО

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Документ змінює підхід до підтримки переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.
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Вона зазначає, що тепер замість формального статусу більше уваги приділятимуть реальним потребам людини, а також спрощують доступ до послуг і розширюють житлові можливості.
Однією з головних новацій закону стало закріплення норми, за якою внутрішньо переміщені особи матимуть змогу користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від факту реєстрації як ВПО.
Як пояснила Шуляк, додаткові вимоги щодо реєстрації можуть застосовуватися лише тоді, коли людина претендує на спеціальні пільги чи додаткові державні гарантії, і лише для запобігання можливим зловживанням.
Документ також передбачає відмову від традиційної довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Натомість підтвердженням статусу стане витяг із відповідної державної бази даних. Як очікується, це спростить отримання державних послуг і зменшить залежність від паперових документів.
Ще одна важлива зміна стосується державної підтримки переселенців.
Закон запроваджує оцінку потреб ВПО, яка визначатиме обсяг додаткових гарантій, зокрема й фінансової допомоги на проживання.
За словами Шуляк, такий підхід дасть змогу перейти від надання допомоги лише за формальним статусом до більш адресної підтримки конкретної людини або сім'ї.
Окремий блок змін присвячений житловим питанням.
Закон врегульовує діяльність місць тимчасового проживання, а також передбачає різні механізми забезпечення ВПО житлом. Серед них - пільгові кредити, придбання житла у власність, його викуп, оренда та інші інструменти.
У парламенті зазначають, що житлове питання залишається одним із найболючіших для переселенців, тому держава має пропонувати не лише тимчасове розміщення, а й довгострокові рішення.
Крім того, закон уточнює низку базових понять, зокрема "адаптація", "інтеграція", "реінтеграція", "покинуте місце проживання" та "місце тимчасового проживання". Це має допомогти розглядати внутрішнє переміщення як тривалий процес, що охоплює евакуацію, адаптацію, інтеграцію та можливе повернення людей додому.
Раніше РБК-Україна писало, що для більшості ВПО оренда житла стала надто дорогим фінансовим навантаженням, тому у Верховній Раді пропонують розвивати доступну оренду, соціальне житло та легалізувати ринок оренди зі зниженням податкового навантаження для власників квартир.
Нагадаємо, в Україні запрацював механізм бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій. На першому етапі скористатися ним можуть ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни, а надалі програму планують розширити на інші категорії переселенців.
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