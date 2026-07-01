RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Бумажные справки отменят, а выплаты изменят: Рада приняла новый закон о правах ВПЛ

13:54 01.07.2026 Ср
3 мин
Депутаты разрешили переселенцам пользоваться всеми правами вне зависимости от факта регистрации
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Поддержка для ВПЛ (Getty Images)

Верховная Рада приняла законопроект №12301, который комплексно обновляет законодательство о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Документ изменяет подход к поддержке переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Главное:

  • Отмена бумажных справок: Теперь подтверждением статуса будет электронная выписка из государственной базы данных, что значительно упростит получение госуслуг.
  • Права без регистрации: Переселенцы смогут пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ.
  • Денежная помощь по-новому: Вводится оценка индивидуальных потребностей человека или семьи, от которой зависит размер финансовой поддержки на проживание.
  • Новые жилищные программы: Вместо исключительно временного расселения, закон внедряет долгосрочные решения: льготные кредиты, покупку жилья в собственность, его выкуп государством и субсидированную аренду для переселенцев.
  • Четкая терминология: В законодательстве впервые подробно разграничены понятия "адаптация", "интеграция" и "реинтеграция" ВПЛ.

Она отмечает, что теперь вместо формального статуса больше внимания уделят реальным потребностям человека, а также упрощают доступ к услугам и расширяют жилищные возможности.

ВПЛ смогут пользоваться всеми правами независимо от регистрации

Одной из главных новаций закона стало закрепление нормы, согласно которой внутренне перемещенные лица смогут воспользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от факта регистрации как ВПЛ.

Как пояснила Шуляк, дополнительные требования по регистрации могут применяться только тогда, когда человек претендует на специальные льготы или дополнительные государственные гарантии и только для предотвращения возможных злоупотреблений.

Бумажные справки планируют заменить выпиской из реестра

Документ также предусматривает отказ от традиционной справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Подтверждением статуса станет выписка из соответствующей государственной базы данных. Как ожидается, это упростит получение государственных услуг и снизит зависимость от бумажных документов.

Помощь будут оказывать в зависимости от потребностей

Еще одно важное изменение касается государственной поддержки переселенцев.

Закон вводит оценку потребностей ВПЛ, которая будет определять объем дополнительных гарантий, в том числе и финансовой помощи на проживание.

По словам Шуляк, такой подход позволит перейти от оказания помощи только по формальному статусу к более адресной поддержке конкретного человека или семьи.

Читайте также: Кабмин изменил правила касательно жилья для переселенцев, будут проверки

Появятся новые механизмы обеспечения жильем

Отдельный блок перемен посвящен жилищным вопросам.

Закон регулирует деятельность мест временного проживания, а также предусматривает различные механизмы обеспечения ВПЛ жильем. Среди них - льготные кредиты, приобретение жилья в собственность, его выкуп, аренда и другие инструменты.

В парламенте отмечают, что жилищный вопрос остается одним из самых болезненных для переселенцев, поэтому государство должно предлагать не только временное размещение, но и долгосрочные решения.

Кроме того, закон уточняет ряд базовых понятий, в частности, "адаптация", "интеграция", "реинтеграция", "оставленное место жительства" и "место временного проживания". Это должно помочь рассматривать внутреннее перемещение как длительный процесс, включающий эвакуацию, адаптацию, интеграцию и возвращение людей домой.

Ранее РБК-Украина писало, что для большинства ВПЛ аренда жилья стала слишком дорогой финансовой нагрузкой, поэтому в Верховной Раде предлагают развивать доступную аренду, социальное жилье и легализовать рынок аренды со снижением налоговой нагрузки для владельцев квартир.

Напомним, в Украине заработал механизм бронирования средств по жилым ваучерам для ВПЛ с временно оккупированных территорий. На первом этапе воспользоваться им могут ветераны и люди с инвалидностью в результате войны, а затем программу планируют расширить на другие категории переселенцев.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Внутренне перемещенные лицаЖильеФинансы