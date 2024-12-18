Паперове пенсійне тепер не обов'язкове: що його замінить
Українським пенсіонерам більше не обов'язково оформляти паперове пенсійне посвідчення. Достатньо електронного посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" в Telegram.
Як зазначили в сервісі держпослуг, українці можуть оформляти електронне посвідчення значно швидше і без поїздок до держустанов, як у випадку з паперовим аналогом.
Подати заявку на отримання електронного пенсійного посвідчення можна на веб-порталі Пенсійного фонду. Для оформлення документа необхідний пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків. Посвідчення відобразиться в "Дії", як буде готове.
У "Дії" звернули увагу, що пенсійне за віком підтягуватиметься в застосунку автоматично, а пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати власноруч. Для цього потрібно прогорнути всі документи в застосунку та обрати Додати документ - Пенсійне посвідчення.
Підвищення пенсій
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в березні 2025 року українцям підвищать пенсії. Перерахунок зроблять відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.
Також, згідно з даними Центру Разумкова, кожен четвертий пенсіонер в Україні працює. Загалом чисельність робочих пенсіонерів станом на початок 2024 року становила 2,75 млн осіб.
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