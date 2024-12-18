Паперове пенсійне тепер не обов'язкове: що його замінить

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" в Telegram .

Як зазначили в сервісі держпослуг, українці можуть оформляти електронне посвідчення значно швидше і без поїздок до держустанов, як у випадку з паперовим аналогом.

Подати заявку на отримання електронного пенсійного посвідчення можна на веб-порталі Пенсійного фонду. Для оформлення документа необхідний пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків. Посвідчення відобразиться в "Дії", як буде готове.

У "Дії" звернули увагу, що пенсійне за віком підтягуватиметься в застосунку автоматично, а пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати власноруч. Для цього потрібно прогорнути всі документи в застосунку та обрати Додати документ - Пенсійне посвідчення.