У 2025 році українцям підвищать пенсії: що відомо

У березні 2025 року українцям підвищать пенсії. Перерахунок здійснять згідно з рівнем інфляції.

Про це заявила народна депутатка та заступниця голови парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Наступного року в Україні проведуть індексацію пенсій. Зауважимо, що це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Перерахунок здійснять відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%. Тобто мінімальна індексація складе 100 гривень, а максимальна - 1500 гривень.

За словами Забуранної, пенсіонери віком від 70 до 80 років матимуть право на додаткову надбавку. Зокрема, у розмірі від 300 до 570 грн.

"Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати", - заявила Забуранна.

Окрім цього, в Україні також подовжили дію програми ООН, що надає додаткову підтримку певним групам громадян. У тому числі і пенсіонерам, які проживають у прифронтовій зоні.

"Виплата нараховується наступним чином: за базову виплату від держави чи соціальну допомогу береться сума 3250 грн. ООН виплачує різницю між цією сумою і тою, яку отримує громадянин. Приміром, людина отримує мінімальну пенсію 2400 грн, відповідно, вона може претендувати на 850 грн допомоги", - додала Забуранна.