Без паперів та візитів до ТЦК. Військовий облік працівників перевели в "Дію"

Раніше РБК-Україна писало, що українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Також стало відомо, що право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають різні категорії військовозобов'язаних. Закон визначає перелік підстав і порядок її оформлення.

Крім того, Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".