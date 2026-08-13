Без бумаг и визитов в ТЦК. Военный учет работников перевели в "Дію"

Ранее РБК-Украина писало, что украинские консульства за границей не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.

Также стало известно, что право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".