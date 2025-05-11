Папа Римський звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю

Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю понтифіка перуанському виданню Semanario Expresión.
Новопризначений очільник Католицької церкви засудив війну Росії проти України. Він назвав зіткнення "дуже серйозною проблемою, яка зачіпає весь світ" і "справжнім імперіалістичним вторгненням".
"З моєї точки зору, це (війна - ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав Лев XIV.
Він додав, що "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні". На його думку, це "справді ситуація, яка волає до неба, яка шукає рішення".
"І я думаю, що всі ми повинні багато наполягати на просуванні миру, на тому, щоб скласти зброю. Сьогодні ми вже не можемо вдаватися до зброї для вирішення проблем. І ми повинні шукати інші методи, і дай Боже, щоб, принаймні на цей час, була пауза в усьому цьому насильстві, чи то через Страсні тижні, чи то через те, що так багато невинних людей гине, гине через цю несправедливу агресію", - заявив Папа Римський.
Після смерті Папи Франциска 21 квітня у віці 88 років, конклав кардиналів 8 травня обрав новим главою Католицької церкви американця Роберта Френсіса Прево. Він узяв собі папське ім’я Лев XIV.
Заяви нового Папи Римського про імперіалістичні прагнення Росії в Україні є відходом від позиції його попередника Франциска.
Впродовж усієї повномасштабної війни Росії, багато українців вважали заяви Папи Франциска такими, що не дають чіткого розподілу відповідальності за війну. Його опис українців і росіян як "братів" сприймався як болісно відірваний від реальності на тлі жорстокої війни, розв'язаної Москвою.
Крім того, хоча Папа Франциск неодноразово закликав до миру, він також не назвав Росію агресором і не засудив російського диктатора Володимира Путіна.
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