Папа Римский обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие

Новоназначенный руководитель Католической церкви осудил войну России против Украины. Он назвал столкновение "очень серьезной проблемой, которая затрагивает весь мир" и "настоящим империалистическим вторжением".

"С моей точки зрения, это (война - ред.) настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, в Украине совершаются преступления против человечности. Мы должны молиться Богу за мир, но я думаю, что мы также должны быть яснее", - сказал Лев XIV.

Он добавил, что "даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое совершает Россия всеми своими действиями там, в Украине". По его мнению, это "действительно ситуация, которая взывает к небу, которая ищет решения".

"И я думаю, что все мы должны много настаивать на продвижении мира, на том, чтобы сложить оружие. Сегодня мы уже не можем прибегать к оружию для решения проблем. И мы должны искать другие методы, и дай Бог, чтобы, по крайней мере на это время, была пауза во всем этом насилии, то ли из-за Страстных недель, то ли из-за того, что так много невинных людей погибает, погибает из-за этой несправедливой агрессии", - заявил Папа Римский.