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Папа Римський знову висловився про війни у світі, згадавши Україну

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі війн, що продовжуються, в Україні та в секторі Газа. Зокрема, він згадав і українських дітей, які через війну розучилися посміхатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News.

За його словами, "світ шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

"Будь ласка. Усі країни, які перебувають у стані війни, припиніть війну. Чекайте на переговори. Чекайте на мир", - сказав Папа Римський.

На запитання, чи може він допомогти у переговорах про мир, він відповів: "Я можу молитися. Я можу. Я багато молюся".

Папа Римський також зізнався, що думає про війну в Україні та про руйнівні наслідки, які вторгнення Росії справило на українських дітей.

"Ці діти не вміють посміхатися. Я їм щось говорю, а вони розучилися посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Дуже серйозно", - додав понтифік.

Висловлювання Папи Римського про Україну

Папа Римський Франциск не вперше висловлюється про війну в Україні. Причому часом його висловлювання виглядають досить двозначними.

Наприклад, в одній із заяв він закликав "знайти сміливість розпочати переговори" з Російською Федерацією і навіть ужив словосполучення "білий прапор". Після цього, ймовірно, намагаючись виправитися, через кілька днів Папа Римський виступив із засудженням воєн у світі, у тому числі й війни в Україні.

Крім того, в одному зі своїх звернень Папа Римський Франциск назвав бурятів і чеченців найжорстокішими російськими окупантами, які вторглися на територію України. Українцям же він дав визначення мучеників.

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Папа римськийВійна в Україні