RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский снова высказался о войнах в мире, упомянув Украину

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн в Украине и в секторе Газа. В частности, он вспомнил и об украинских детях, которые из-за войны разучились улыбаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News.

По его словам, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ждите переговоров. Ждите мира", - сказал Папа Римский.

На вопрос, может ли он помочь в переговорах о мире, он ответил: "Я могу молиться. Я могу. Я много молюсь".

Папа Римский также признался, что думает о войне в Украине и о разрушительных последствиях, которые вторжение России оказало на украинских детей.

"Эти дети не умеют улыбаться. Я им что-то говорю, а они разучились улыбаться. А это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно", - добавил понтифик.

Высказывания Папы Римского об Украине

Папа Римский Франциск не впервые высказывается о войне в Украине. Причем, порой его высказывания выглядят достаточно двусмысленными.

Например, в одном из заявлений он призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг". После этого, вероятно, стараясь исправится, через несколько дней Папа Римский выступил с осуждением войн в мире, в том числе и войны в Украине.

Кроме того, в одном из своиз обращений Папа Римский Франциск назвал бурятов и чеченцев самыми жестокими российскими оккупантами, которые вторглись на территорию Украины. Украинцам же он дал определение мучеников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийВойна в Украине