Папа Римский снова высказался о войнах в мире, упомянув Украину

По его словам, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ждите переговоров. Ждите мира", - сказал Папа Римский.

На вопрос, может ли он помочь в переговорах о мире, он ответил: "Я могу молиться. Я могу. Я много молюсь".

Папа Римский также признался, что думает о войне в Украине и о разрушительных последствиях, которые вторжение России оказало на украинских детей.

"Эти дети не умеют улыбаться. Я им что-то говорю, а они разучились улыбаться. А это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно. Очень серьезно", - добавил понтифик.

Высказывания Папы Римского об Украине

Папа Римский Франциск не впервые высказывается о войне в Украине. Причем, порой его высказывания выглядят достаточно двусмысленными.

Например, в одном из заявлений он призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг". После этого, вероятно, стараясь исправится, через несколько дней Папа Римский выступил с осуждением войн в мире, в том числе и войны в Украине.

Кроме того, в одном из своиз обращений Папа Римский Франциск назвал бурятов и чеченцев самыми жестокими российскими оккупантами, которые вторглись на территорию Украины. Украинцам же он дал определение мучеников.