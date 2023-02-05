Папа Римський заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним

Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.

Нагадаємо, раніше Папа Римський звернувся до Зеленського та Путіна із закликом завершити війну між Україною та Росією.

Також ми писали, що, за словами Папи Римського, війна в Україні є світовою і він не бачить її завершення найближчим часом.

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