Папа Римський назвав війну в Україні "світовою": не бачу кінця найближчим часом

Папа Римський Франциск знову заявив, що війна в Україні досягла світових масштабів. Він вважає, що бойові дії незабаром не закінчаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на понтифіка в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це світова війна. Не забуватимемо про це. Багато рук мішають казан війни. Це глобально. Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато", - сказав він.

При цьому Папа Римський заявив, що й надалі підтримуватиме Україну, проте наголосив, що сторони не прислухаються до нього.

"Я приймаю тут усіх. Зараз Володимир Зеленський утретє надсилає до мене одного зі своїх духовних радників. Залишаюся на зв'язку, приймаю їх, допомагаю", - додав понтифік.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та спрямувати кошти на допомогу Україні.

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