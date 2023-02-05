ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 20:23
Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск заверил, что он готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Я открыт для встречи с обоими президентами - Украины и России", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.

Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку не сейчас все еще нет возможности приехать в Москву. Но Папа отметил, что просит о диалоге.

Напомним, ранее Папа Римский обратился к Зеленскому и Путину с призывом завершить войну между Украиной и Россией.

Также мы писали, что, по словам Папы Римского, война в Украине является мировой и он не видит ее завершения в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Папа римский Война России против Украины
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина