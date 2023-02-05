Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным

Папа Римский Франциск заверил, что он готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку не сейчас все еще нет возможности приехать в Москву. Но Папа отметил, что просит о диалоге.

"Я открыт для встречи с обоими президентами - Украины и России", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее Папа Римский обратился к Зеленскому и Путину с призывом завершить войну между Украиной и Россией.

Также мы писали, что, по словам Папы Римского, война в Украине является мировой и он не видит ее завершения в ближайшее время.

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