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Папа Римський закликав світ не допустити ядерної війни через події в Україні

Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нинішня ситуація у світі схожа з Карибською кризою, яка мала місце 60 років тому, і тому політики мають докласти дипломатичних зусиль, щоб запобігти загрозі ядерної війни через події в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Папу Римського Франциска, яку приводить видання "Голос Америки".

"Сьогодні, по суті, очевидна загроза того, чого ми боялися і сподівалися, що це ніколи більше не повернеться: застосування ядерної зброї, яку навіть після Хіросіми та Нагасакі зовсім дарма продовжують виробляти і відчувати", - заявив Папа Римський.

За його словами, плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів, а сьогоднішній похмурий сценарій він засудив.

"Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу і зневажання, і це в Європі, на тому самому континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн", - додав Папа Римський.

Він додав, що з того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до зубожіння Землі, однак ситуація, яку зараз переживає світ, є особливо драматичною.

Нагадаємо, що Папа Римський назвав аморальним використання та володіння ядерною зброєю.

Нещодавно Папа Римський Франциск прокоментував війну в Україні, назвавши її Третьою світовою.

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