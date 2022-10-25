Папа Римський закликав світ не допустити ядерної війни через події в Україні

"Сьогодні, по суті, очевидна загроза того, чого ми боялися і сподівалися, що це ніколи більше не повернеться: застосування ядерної зброї, яку навіть після Хіросіми та Нагасакі зовсім дарма продовжують виробляти і відчувати", - заявив Папа Римський.

За його словами, плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів, а сьогоднішній похмурий сценарій він засудив.

"Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу і зневажання, і це в Європі, на тому самому континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн", - додав Папа Римський.

Він додав, що з того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до зубожіння Землі, однак ситуація, яку зараз переживає світ, є особливо драматичною.