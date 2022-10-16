Папа Римський назвав аморальним використання та володіння ядерною зброєю

Папа Римський назвав використання та володіння ядерною зброєю аморальним. Він вважає неприйнятними витрати на створення такої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Stampa , яка опублікувала цитати з майбутньої книги понтифіка.

Папа Франциск у своїй книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє" розкритикував країни, які мають та створюють ядерну зброю.

"Створення світу без ядерної зброї можливе, якщо ми маємо бажання та інструменти, і це необхідно, враховуючи загрозу, яку представляє цей вид зброї для виживання людства. Володіти ядерною зброєю аморально", - написав він.

Понтифік заявив, що насувається "серйозна криза", яка матиме наслідки для здоров'я та існування людства загалом. Для подолання цієї проблеми, на його думку, жодних інвестицій не буде достатньо.

Папа Римський у своїй книзі закликає світових лідерів покласти край виробництву та міжнародній торгівлі зброєю.

"Світові витрати на озброєння - один із найсерйозніших моральних скандалів нашого часу... Під час війни мільйони людей втрачають усі, але є й ті, хто заробляє мільйони", - наголосив понтифік.