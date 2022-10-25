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Папа Римский призвал мир не допустить ядерной войны из-за событий в Украине

Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нынешняя ситуация в мире схожа с Карибским кризисом, который имел место 60 лет назад, и поэтому политики должны приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны из-за событий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папы Римского Франциска, которое приводит издание "Голос Америки".

"Сегодня, в сущности, очевидна угроза того, чего мы боялись и надеялись, что это никогда больше не вернется: применение ядерного оружия, которое даже после Хиросимы и Нагасаки совсем зря продолжают производить и чувствовать", - заявил Папа Римский.

По его словам, планы влиятельных мировых лидеров не учитывают справедливые надежды народов, а сегодняшний мрачный сценарий он осудил.

"Сегодня мир серьезно нарушен, подвергся нападению и попранию, и это в Европе, на том же континенте, который в прошлом веке пережил ужасы двух мировых войн", - добавил Папа Римский.

Он добавил, что с тех пор войны продолжаются, вызывая кровопролитие и приводя к обнищанию Земли, однако ситуация, которую сейчас переживает мир, особенно драматична.

Напомним, что Папа Римский назвал аморальным использование и обладание ядерным оружием.

Недавно Папа Римский Франциск прокомментировал войну на Украине, назвав ее Третьей мировой.

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