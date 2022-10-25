Папа Римский призвал мир не допустить ядерной войны из-за событий в Украине

"Сегодня, в сущности, очевидна угроза того, чего мы боялись и надеялись, что это никогда больше не вернется: применение ядерного оружия, которое даже после Хиросимы и Нагасаки совсем зря продолжают производить и чувствовать", - заявил Папа Римский.

По его словам, планы влиятельных мировых лидеров не учитывают справедливые надежды народов, а сегодняшний мрачный сценарий он осудил.

"Сегодня мир серьезно нарушен, подвергся нападению и попранию, и это в Европе, на том же континенте, который в прошлом веке пережил ужасы двух мировых войн", - добавил Папа Римский.

Он добавил, что с тех пор войны продолжаются, вызывая кровопролитие и приводя к обнищанию Земли, однако ситуация, которую сейчас переживает мир, особенно драматична.