Папа Римський закликав молитися про закінчення війни в Україні

Папа Римський Франциск згадав Україна під час офіційного візиту до Бахрейну. Понтифік закликав вірян молитися за закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна", - сказав Папа Франциск.
Він також наголосив, що останнім часом віряни все частіше моляться за мир, оскільки теперішня ситуація у світі підштовхує до цього.
"У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя", - додав понтифік.
Нагадаємо, нещодавно Папа Римський заявив, що світ перебуває на краю прірви. Він закликав лідерів не допустити нової "холодної війни".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.