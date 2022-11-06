RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский призвал молиться об окончании войны в Украине

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск вспомнил Украину во время официального визита в Бахрейн. Понтифик призвал верующих молиться об окончание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"И хочу не забыть о молитве и просить вас молиться за многострадальную Украину, чтобы кончилась эта война", - сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул, что в последнее время верующие все чаще молятся о мире, поскольку текущая ситуация в мире подталкивает к этому.

"В этом контексте источником надежды является подписанное соглашение, касающееся ситуации в Эфиопии. Призываю всех поддержать эти усилия ради длительного мира, чтобы с Божьей помощью и дальше шли по пути диалога, чтобы народ как можно быстрее заново обрел спокойную и достойную жизнь", - добавил понтифик.

Напомним, недавно Папа Римский заявил, что мир находится на краю пропасти. Он призвал лидеров не допустить новой "холодной войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийВойна в УкраинеВойна России против Украины