Папа Римский призвал молиться об окончании войны в Украине

Папа Римский Франциск вспомнил Украину во время официального визита в Бахрейн. Понтифик призвал верующих молиться об окончание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

"И хочу не забыть о молитве и просить вас молиться за многострадальную Украину, чтобы кончилась эта война", - сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул, что в последнее время верующие все чаще молятся о мире, поскольку текущая ситуация в мире подталкивает к этому.

"В этом контексте источником надежды является подписанное соглашение, касающееся ситуации в Эфиопии. Призываю всех поддержать эти усилия ради длительного мира, чтобы с Божьей помощью и дальше шли по пути диалога, чтобы народ как можно быстрее заново обрел спокойную и достойную жизнь", - добавил понтифик.