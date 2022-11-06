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Папа Римський закликав молитися про закінчення війни в Україні

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Бахрейн, Неділя 06 листопада 2022 15:56
Папа Римський закликав молитися про закінчення війни в Україні Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск згадав Україна під час офіційного візиту до Бахрейну. Понтифік закликав вірян молитися за закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна", - сказав Папа Франциск.

Він також наголосив, що останнім часом віряни все частіше моляться за мир, оскільки теперішня ситуація у світі підштовхує до цього.

"У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя", - додав понтифік.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський заявив, що світ перебуває на краю прірви. Він закликав лідерів не допустити нової "холодної війни".

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