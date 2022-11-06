Папа Римский призвал молиться об окончании войны в Украине
Папа Римский Франциск вспомнил Украину во время официального визита в Бахрейн. Понтифик призвал верующих молиться об окончание войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
"И хочу не забыть о молитве и просить вас молиться за многострадальную Украину, чтобы кончилась эта война", - сказал Папа Франциск.
Он также подчеркнул, что в последнее время верующие все чаще молятся о мире, поскольку текущая ситуация в мире подталкивает к этому.
"В этом контексте источником надежды является подписанное соглашение, касающееся ситуации в Эфиопии. Призываю всех поддержать эти усилия ради длительного мира, чтобы с Божьей помощью и дальше шли по пути диалога, чтобы народ как можно быстрее заново обрел спокойную и достойную жизнь", - добавил понтифик.
Напомним, недавно Папа Римский заявил, что мир находится на краю пропасти. Он призвал лидеров не допустить новой "холодной войны".
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