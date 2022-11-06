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Папа Римский призвал молиться об окончании войны в Украине

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Бахрейн, Воскресенье 06 ноября 2022 15:56
Папа Римский призвал молиться об окончании войны в Украине Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск вспомнил Украину во время официального визита в Бахрейн. Понтифик призвал верующих молиться об окончание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"И хочу не забыть о молитве и просить вас молиться за многострадальную Украину, чтобы кончилась эта война", - сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул, что в последнее время верующие все чаще молятся о мире, поскольку текущая ситуация в мире подталкивает к этому.

"В этом контексте источником надежды является подписанное соглашение, касающееся ситуации в Эфиопии. Призываю всех поддержать эти усилия ради длительного мира, чтобы с Божьей помощью и дальше шли по пути диалога, чтобы народ как можно быстрее заново обрел спокойную и достойную жизнь", - добавил понтифик.

Напомним, недавно Папа Римский заявил, что мир находится на краю пропасти. Он призвал лидеров не допустить новой "холодной войны".

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