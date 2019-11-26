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Папа Римський високо оцінив переговори між Україною і РФ щодо обміну полоненими

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 22:01
Папа Римський високо оцінив переговори між Україною і РФ щодо обміну полоненими
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

За словами понтифіка, для врегулювання військових конфліктів необхідно використовувати мирні шляхи

Папа Римський Франциск заявив, що переговори України і Російської Федерації, за результатами яких відбувся обмін утримуваними особами, є успіхом дипломатії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Як повідомляється, понтифік заявив про це в контексті можливого випуску енцикліки (другого за важливістю документа після апостольської конституції) про ненасилии.

За словами Папи Римського, для врегулювання військових конфліктів необхідно використовувати мирні шляхи, зокрема, переговори з допомогою посередників.

"наприклад, у випадку з Росією та Україною мова йшла не про зброю, а про переговори про обмін ув'язненими, і це позитивний крок. На Донбасі обмірковують про іншому державному режимі. Обговорення ведуться. Це позитивний крок", - заявив Франциск.

Нагадаємо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

Тоді Папа Римський Франциск в ході спілкування з паломниками у Ватикані вітав обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією. Понтифік також додав, що молиться за швидке завершення війни на Донбасі і повернення миру в Україну.

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