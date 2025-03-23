UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск з'явився на публіці вперше після своєї госпіталізації. Він пробув у лікарні понад п'ять тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Понтифік сьогодні, 23 березня, залишив госпіталь, де лікувався від важкої пневмонії.

Віряни зібралися біля лікарні та на площі Святого Петра у Ватикані, коли Папа Франциск залишив медичний заклад. Папа привітав натовп з балкона своєю лікарняної палати.

Папу Римського забрав кортеж з поліцейським супроводом. Очікується, що він зробить зупинку на площі Святого Петра.

 

Фото: Папа Римський вперше з'явився на публіці після хвороби (Reuters)

Понтифік поки недостатньо здоровий, щоб виголошувати промови. Проте у сьогоднішній молитві, опублікованій Ватиканом у письмовій формі, він сказав, що "мав можливість відчути терпіння Господа", перебуваючи в лікарні.

Папа також згадав про Україну. Він закликав молитися "за припинення воєн і за мир", особливо в "стражденній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М’янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго".

Папа Римський у молитві зазначив, що "засмучений" відновленням потужних бомбардувань Ізраїлем Сектора Газа, що "спричинило багато смертей і поранень". Він закликав до негайного припинення вогню. 

"З іншого боку, я радий, що Вірменія та Азербайджан узгодили остаточний текст мирної угоди. Я сподіваюся, що він може бути підписаний якомога швидше, і таким чином він може сприяти встановленню міцного миру на Південному Кавказі", - написав Франциск.

 

Хвороби Папи Римського

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папа Римський був госпіталізований через хворобу. У нього діагностували двобічну пневмонію. Понтифік витримав чотири гострі напади, два з них загрожували його життю.

Загалом Папа Франциск провів у лікарні понад п'ять тижнів. За цей час він не з'являвся на публіці.

Нещодавно у Ватикані повідомили, що Папі Римському доведеться заново вчитися говорити через тривале використання кисневої терапії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВатиканПапа римський