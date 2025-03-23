Папа Римский впервые появился на публике после госпитализации

Понтифик сегодня, 23 марта, покинул госпиталь, где лечился от тяжелой пневмонии.

Верующие собрались возле больницы и на площади Святого Петра в Ватикане, когда Папа Франциск покинул медицинское учреждение. Папа поприветствовал толпу с балкона своей больничной палаты.

Папу Римского забрал кортеж с полицейским сопровождением. Ожидается, что он сделает остановку на площади Святого Петра.

Фото: Папа Римский впервые появился на публике после болезни (Reuters)

Понтифик пока недостаточно здоров, чтобы произносить речи. Однако в сегодняшней молитве, опубликованной Ватиканом в письменной форме, он сказал, что "имел возможность почувствовать терпение Господа", находясь в больнице.

Папа также вспомнил об Украине. Он призвал молиться "за прекращение войн и за мир", особенно в "страдающей Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго".

Папа Римский в молитве отметил, что "опечален" возобновлением мощных бомбардировок Израилем Сектора Газа, что "повлекло много смертей и ранений". Он призвал к немедленному прекращению огня.

"С другой стороны, я рад, что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения. Я надеюсь, что он может быть подписан как можно скорее, и таким образом он может способствовать установлению прочного мира на Южном Кавказе", - написал Франциск.