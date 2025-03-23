Папа Римский впервые появился на публике после госпитализации

Папа Римский Франциск появился на публике впервые после своей госпитализации. Он пробыл в больнице более пяти недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Понтифик сегодня, 23 марта, покинул госпиталь, где лечился от тяжелой пневмонии.
Верующие собрались возле больницы и на площади Святого Петра в Ватикане, когда Папа Франциск покинул медицинское учреждение. Папа поприветствовал толпу с балкона своей больничной палаты.
Папу Римского забрал кортеж с полицейским сопровождением. Ожидается, что он сделает остановку на площади Святого Петра.
Фото: Папа Римский впервые появился на публике после болезни (Reuters)
Понтифик пока недостаточно здоров, чтобы произносить речи. Однако в сегодняшней молитве, опубликованной Ватиканом в письменной форме, он сказал, что "имел возможность почувствовать терпение Господа", находясь в больнице.
Папа также вспомнил об Украине. Он призвал молиться "за прекращение войн и за мир", особенно в "страдающей Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго".
Папа Римский в молитве отметил, что "опечален" возобновлением мощных бомбардировок Израилем Сектора Газа, что "повлекло много смертей и ранений". Он призвал к немедленному прекращению огня.
"С другой стороны, я рад, что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения. Я надеюсь, что он может быть подписан как можно скорее, и таким образом он может способствовать установлению прочного мира на Южном Кавказе", - написал Франциск.
Напомним, 14 февраля стало известно, что Папа Римский был госпитализирован из-за болезни. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Понтифик выдержал четыре острых приступа, два из них угрожали его жизни.
В целом Папа Франциск провел в больнице более пяти недель. За это время он не появлялся на публике.
Недавно в Ватикане сообщили, что Папе Римскому придется заново учиться говорить из-за длительного использования кислородной терапии.
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