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Папа Римский вопреки традиции посетил посольство РФ из-за Украины

Автор: Антон Федорцив

Папа Римский Франциск I лично посетил российское посольство при Святом Престоле из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Понтифик в пятницу пошел в российское посольство, чтобы заявить свою обеспокоенность войной России против Украины.

Такой шаг Папы стал необычным. Как правило, он лично принимает послов и глав государств в Ватикане. Дипломатический протокол предусматривал, чтобы российский посол был вызван для объяснений в город-государство.

"Пресс-служба Святого Престола подтверждает посещение Папой посольства России на Via della Conciliazione, чтобы четко заявить о своей обеспокоенности войной. Он находился там более получаса", – заявил спикер Ватикана Маттео Бруни.

К слову, накануне глава УПЦ МП Онуфрий призвал к совместной молитве за украинское войско.

Тем временем партия "Слуга народа" упрекнула Запад из-за отсутствия решительных действий в ответ на агрессию России.

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Папа римскийВторжение России в Украину