Папа Римский вопреки традиции посетил посольство РФ из-за Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Понтифик в пятницу пошел в российское посольство, чтобы заявить свою обеспокоенность войной России против Украины.

Такой шаг Папы стал необычным. Как правило, он лично принимает послов и глав государств в Ватикане. Дипломатический протокол предусматривал, чтобы российский посол был вызван для объяснений в город-государство.

"Пресс-служба Святого Престола подтверждает посещение Папой посольства России на Via della Conciliazione, чтобы четко заявить о своей обеспокоенности войной. Он находился там более получаса", – заявил спикер Ватикана Маттео Бруни.