Папа Римський всупереч традиції навідався до посольства РФ через Україну

Папа Римський Франциск І особисто відвідав російське посольство при Святому Престолі через агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Понтифік у п'ятницю пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України.

Такий крок Папи став незвичним. Зазвичай він особисто приймає послів і глав держав у Ватикані. Дипломатичний протокол передбачав, аби російського посла викликали для пояснень до міста-держави.

"Прес-служба Святого Престолу підтверджує відвідини Папою посольства Росії на Via della Conciliazione, щоб чітки заявити про свою стурбованість війною. Він перебував там понад півгодини", – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.