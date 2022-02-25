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"Слуга народа" упрекнула Запад за нехватку решительных действий

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 15:38
"Слуга народа" упрекнула Запад за нехватку решительных действий Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Антон Федорцив

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выступила с резким заявлением из-за вялой реакции западных стран на российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы политической силы.

"На сегодняшний день мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFT. Ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт. Но Запад этого не делает", – заявила Шуляк.

По ее словам, введенных накануне санкций мало. В настоящее время Украина вынуждена защищаться от агрессии наедине.

Шуляк также констатировала провал планов России из-за слаженной работы Вооруженных сил. Именно этим обстоятельством она объясняет жестокость российских военных в отношении гражданской инфраструктуры и мирного населения.

"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – нужно немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", – резюмировала Шуляк.

Напомним, недавно Швеция решила предоставить военно-техническую и гуманитарную помощь Украине.

К слову, ранее президент Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

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