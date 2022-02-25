"Слуга народа" упрекнула Запад за нехватку решительных действий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы политической силы .

"На сегодняшний день мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFT. Ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт. Но Запад этого не делает", – заявила Шуляк.

По ее словам, введенных накануне санкций мало. В настоящее время Украина вынуждена защищаться от агрессии наедине.

Шуляк также констатировала провал планов России из-за слаженной работы Вооруженных сил. Именно этим обстоятельством она объясняет жестокость российских военных в отношении гражданской инфраструктуры и мирного населения.

"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – нужно немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", – резюмировала Шуляк.