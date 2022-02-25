"Слуга народа" упрекнула Запад за нехватку решительных действий
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выступила с резким заявлением из-за вялой реакции западных стран на российское вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы политической силы.
"На сегодняшний день мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFT. Ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт. Но Запад этого не делает", – заявила Шуляк.
По ее словам, введенных накануне санкций мало. В настоящее время Украина вынуждена защищаться от агрессии наедине.
Шуляк также констатировала провал планов России из-за слаженной работы Вооруженных сил. Именно этим обстоятельством она объясняет жестокость российских военных в отношении гражданской инфраструктуры и мирного населения.
"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – нужно немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", – резюмировала Шуляк.
Напомним, недавно Швеция решила предоставить военно-техническую и гуманитарную помощь Украине.
К слову, ранее президент Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.