Папа Римский вновь заявил о желании посетить Киев

Папа Римский Франциск подтвердил, что хочет приехать в Украину, чтобы положить конец войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я имею большое желание поехать в Киев", - сказал Папа Франциск, комментируя свои предыдущие заявления о визите в Украину.

Соответствующее заявление понтифик сделал во время путешествия из Ватикана в Канаду.

Напомним, в Ватикане отметили, что Папа Римский планирует приехать в Украину в августе. Его визит начнут готовить после поездки в Канаду, которая началась сегодня.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, почему визит Папы Римского в Украину является важным.

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