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Папа Римський знову заявив про бажання відвідати Київ

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Канада, Неділя 24 липня 2022 17:08
Папа Римський знову заявив про бажання відвідати Київ Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск підтвердив, що хоче приїхати до України, щоб покласти край війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву понтифік зробив під час подорожі з Ватикану до Канади.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Франциск, коментуючи свої попередні заяви про візит до України.

Нагадаємо, у Ватикані зауважили, що Папа Римський планує приїхати до України у серпні. Його візит почнуть готувати після поїздки до Канади, яка розпочалася сьогодні.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, чому візит Папи Римського в Україну є важливим.

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