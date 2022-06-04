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Папа Римский о визите в Украну: нужно дождаться подходящего момента

Фото: Папа Римский Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Визит понтифика, по его словам, состоится в подходящий момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Я хотел бы поехать в Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента", - сказал Папа Римский в ответ на вопрос украинского ребенка во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо.

Понтифик добавил, что в ближайшее время он встретится с украинскими властями, чтобы выяснить, возможно ли это.

Напомним, ранее в Ватикане заявили, что пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. При этом сам понтифик заявлял о намерении приехать.

Также Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Однако Кремль проигнорировал запрос Ватикана.

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Папа римскийВизит в Украину