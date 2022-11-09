UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський про війну в Україні: конфлікти не розв'язуються інфантильною логікою зброї

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск знову прокоментував війну в Україні та заявив, що конфлікт не можна вирішити за допомогою зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nova Agency.

Понтифік вважає, що війну, яку розв'язала Росія проти України, можна завершити діалогом без використання зброї.

"Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - заявив Папа Римський.

За його словами, під час недавньої поїздки до Бахрейну він наголосив на необхідності діалогу.

"Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, очевидним, він залишається питанням ідей, а не реальності", - додав понтифік.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відзначився заявою про росіян. Він заявив, що вражений жорстокістю окупантів в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа римськийВійна в УкраїніВійна Росії проти України