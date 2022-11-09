Папа Римский о войне в Украине: конфликты не решаются инфантильной логикой оружия

Понтифик считает, что войну, развязанную Россией против Украины, можно завершить диалогом без использования оружия.

"Я думаю о безумной войне, жертвой которой стала измученная Украина, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут решены инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", - заявил Папа Римский.

По его словам, во время недавней поездки в Бахрейн он отметил необходимость диалога.

"Я тоже сделал это, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, очевидным, он остается вопросом идей, а не реальности", - добавил понтифик.