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Папа Римский посетит Венгрию и обсудит с Орбаном Украину

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Будапешт, Вторник 25 апреля 2023 11:49
Папа Римский посетит Венгрию и обсудит с Орбаном Украину Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский на этой неделе посетит Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Ожидается, что понтифик обсудит Украину, миграцию и христианские корни Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gguardian.

Папа Франциска прибудет в Венгрию в пятницу, 28 апреля, его визит продлится три дня. По данным СМИ, главной целью поездки понтифика станет встреча с венгерскими католиками, однако темами его публичных обращений и встреч также будут события в мире.

"Это также будет поездка в центр Европы, которую продолжают охватывать холодные ветры войны, а передвижение такого количества людей поставило на повестку дня неотложные гуманитарные вопросы", - заявил в воскресенье Папа Римский.

Ожидается, что в Венгрии глава католической церкви встретится с премьером Виктором Орбаном и обсудит с ним Украину. Ранее Орбан заявил, что Ватикан и Венгрия являются единственными двумя европейскими государствами, которые можно назвать "промирными" в отношении Украины.

Напомним, Папа Римский вспомнил о войне в Украине во время своей пасхальной речи.

Также Папа Франциск ранее заявил о готовности посетить Киев, но при условии, что после этого он отправится в Москву.

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