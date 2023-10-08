Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль

Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Вчора бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.
Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.