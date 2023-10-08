Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАС на Израиль

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Израиле и Палестине, ведь терроризм и война приводят к смерти и страданиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Вчера боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.
К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.
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