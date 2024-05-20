Папа Римський - усім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир

"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", - заявив він.

Папа Франциск зазначив, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: "Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - сказав він.