Папа Римский - всем воюющим странам: найдите способ договориться о мире

Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNS News.
"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", - заявил он.
Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.
"Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - сказал он.
Это не первый раз, когда Папа Франциск говорит о войне в Украине. Кроме того, иногда его замечания кажутся расплывчатыми.
Например, в одном из своих заявлений он призвал "найти в себе мужество начать переговоры с РФ" и даже употребил словосочетание "белый флаг". Затем, возможно, пытаясь исправиться, через несколько дней Папа Римский осудил войны в мире, включая войну в Украине.
Кроме того, в одном из своих выступлений Папа Римский Франциск назвал бурят и чеченцев самыми жестокими российскими оккупантами, вторгшимися на украинскую территорию. При этом он дал определение украинского мученика.
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