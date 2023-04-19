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Папа Римський в Угорщині обговорить війну в Україні

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Угорщини планує обговорити війну в Україні. Візит заплановано на кінець квітня.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Farodi Roma.

"Я думаю, що Папа, як він завжди робить, скористається цим візитом, щоб спробувати побачити, чи є можливості зробити якісь кроки до миру, з огляду на також становище Угорщини в міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може надати допомогу", - заявив він.

Кардинал повідомив, що Франциск "скористається будь-якою можливістю, щоб спробувати зміцнити мир (між Україною і РФ, - ред.)".

Нагадаємо, на Великдень Папа Римський помолився за мир між Україною та РФ.

Крім того, Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також звернувся до росіян.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ розкритикували Ватикан через прирівнювання України та Росії.

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