Папа Римский сравнил "зерновое соглашение" с шагом к окончанию войны в Украине

С таким заявлением понтифик выступил сегодня после чтения молитвы на площади Святого Петра.

"Этот шаг показывает, что можно вести диалог и добиваться конкретных результатов, полезных для всех. Таким образом это событие также является символом надежды, и я искренне надеюсь, что, следуя этим путем, можно будет положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", - сказал он.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговоров между Украиной и Россией для завершения войны.

Добавим, также стало известно, что понтифик обсудил с украинским послом возможный визит в Киев.

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